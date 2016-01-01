وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق صديق المغرب ولد محمد فال
توفي الرئيس الموريتاني الأسبق (2005- 2007) إعل ولد محمد فال ، اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية.
وحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية فإن رئاسة الجمهورية أعلنت اليوم ، في بيان لها، حدادا وطنيا في البلاد لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم، إثر وفاة الرئيس الأسبق إعل ولد محمد فال.
وقال مصدر عائلي إن الرئيس الأسبق كان في بادية بمنطقة تيرس الزمور (شمال) ولم يكن يعاني من مرض مؤثر، وأشار المصدر إلى أنه توفي بأزمة قلبية.
وتولى ولد محمد فال، رئاسة البلاد عام 2005، إثر انقلاب أبيض ضد الرئيس معاوية ولد الطائع (1992- 2005) قاده رفقة مجموعة من الضباط عندما كان مديرا للأمن، لكنه كان أول رئيس موريتاني سلم السلطة طوعا لرئيس منتخب بعد أن حكم البلاد في مرحلة انتقالية لم تتعد السنتين.
حيث نظم انتخابات لم يترشح لها، وُصفت بالنزيهة، فاز فيها لأول مرة رئيس مدني هو الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وولد ولد محمد فال عام 1952، وتلقى تعليمه الأولي قرب العاصمة نواكشوط (1960-1966)، قبل أن ينال شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) في 1973، واختتم تعليمه الجامعي بالحصول على الإجازة في القانون من إحدى الجامعات المغربية منتصف السبعينيات.
المصدر: وكالات
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