داعش يدعو إلى قتل مرشحي الرئاسة الفرنسية وإحراق مكاتب التصويت

خصص تنظيم داعش عدده الأخير من مجلته الإلكترونية "رومية" في نسختها الصادرة بالفرنسية، إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، داعياً أنصاره إلى "القيام بواجب المسلم" تجاه الانتخابات والمترشحين لها، والناخبين أيضاً، قتلاً أو حرقاً.

وخصص العدد الأخير من المجلة التي يُصدرها التنظيم في تسع لغات، العدد بالفرنسية، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تقام الأحد، للحسم بين المرشحين إيمانويل ماكرون، ومارين لوبان، بتحقيق مطول تحت شعار الانتخابات والنار، ودعوة المسلمين في فرنسا، إلى أداء واجبهم، وذلك "باختيار مرشحك لقتله، ومكتب التصويت لإحراقه".

ودعا التنظيم الإرهابي الذي فشل على ما يبدو في الوصول إلى هدفه المتمثل في تمهيد الطريق أمام مرشحة اليمين المتطرف للفوز بالانتخابات، لكسب تعاطف المسلمين في فرنسا، وذلك رغم كل العمليات التي شنها أو تبناها ضد فرنسا، أو دعا لها، وأيدها بعد تنفيذها، إلى ضرب الانتخابات الفرنسية قبل 48 ساعة من انطلاق الجولة الثانية والحاسمة، من خلال مُطالبة أنصاره بالالتزام بسلوك المسلم المثالي، "وذلك بقتل المترشحين، والناخبين، والعاملين في المكاتب الانتخابية، الذين يجب إحراقهم، بسبب ما يُمثلون بانتخاباتهم من رموز كفر، وشركٍ".