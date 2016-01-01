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بالفيديو : محتجون بفنزويلا يحطمون تمثال هوغو تشافيز

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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بالفيديو : محتجون بفنزويلا يحطمون تمثال هوغو تشافيز

 

عمد متظاهرون في فنزويلا، التي تشهد موجة احتجاجات على مدى الأسابيع الماضية، إلى حرق وتحطيم تمثال الرئيس السابق هوغو تشافيز في مدينة "فيلا ديل روزاريو".

وذكرت صحيفة "ناشيونال" أن المحتجين أضرموا النار في التمثال المنصوب بإحدى ساحات مدينة "فيلا ديل روزاريو"، وبعد ذلك حطموه. 

وتتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا مع استمرار الاحتجاجات بين قوات الأمن والطلاب المعارضين لمقترح الرئيس نيكولاس مادورو صياغة دستور جديد للبلاد. 

وأسفرت المظاهرات عن مقتل نحو 35 شخصا وإصابة 717 آخرين منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في بداية نيسان.

 

عمد متظاهرون في فنزويلا، التي تشهد موجة احتجاجات على مدى الأسابيع الماضية، إلى حرق وتحطيم تمثال الرئيس السابق هوغو تشافيز في مدينة "فيلا ديل روزاريو".

وذكرت صحيفة "ناشيونال" أن المحتجين أضرموا النار في التمثال المنصوب بإحدى ساحات مدينة "فيلا ديل روزاريو"، وبعد ذلك حطموه. 

وتتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا مع استمرار الاحتجاجات بين قوات الأمن والطلاب المعارضين لمقترح الرئيس نيكولاس مادورو صياغة دستور جديد للبلاد. 

وأسفرت المظاهرات عن مقتل نحو 35 شخصا وإصابة 717 آخرين منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في بداية نيسان.

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