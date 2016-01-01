وزير الداخلية الجزائري : "يجب مواجهة نموذج "بيجيدي" المغرب لأنه ملكي

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

أكد وزير الداخلية الجزائري، نورالدين بدوي، في تقرير مكون من 16 صفحة على ضرورة مواجهة نموذج حزب العدالة والتنمية المغربي، وذلك بسبب تأثيره على كثير من المغاربيين.

الوزير الجزائري قال الفرصة سانحة لسحق علاقات بعض المكونات الجزائرية المسماة "إسلامية" مع حزب "المصباح"، واصفا إياه بأنه ملكي يحمل إيديولوجية إمارة المؤمنين وأشاعها في إفريقيا والمنطقة.

كما اتهم ذات الوزير المغرب بالانخراط في المؤامرة الخارجية التي استهدفت الانتخابات الأخيرة بالجزائر.