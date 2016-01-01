إحباط هجمات انتحارية لداعش على قاعدة عسكرية غربي كركوك

أفاد مصدر في قوات البيشمركة الكردية اليوم الأحد، بأن قوات البيشمركة أحبطت هجمات انتحارية لعناصر من تنظيم داعش استهدفت أكبر قاعدة عسكرية لقوات البيشمركة غربي مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقال المصدر، إن "5 انتحاريين من عناصر داعش هاجموا فجر اليوم قاعدة عسكرية لقوات البيشمركة تضم مقر قيادة المحور الجنوبي لقوات البيشمركة ومستشارين للتحالف الدولي، وقد تصدت قوات البيشمركة للهجوم".

وأضاف أن "مقاتلين اثنين من البيشمركة قتلا وأصيب 5 آخرون، بينما تمكنت البيشمركة من قتل جميع الانتحارين وإحباط محاولة اقتحامهم للقاعدة".