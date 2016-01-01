الرئيسية | دولية | إحباط هجمات انتحارية لداعش على قاعدة عسكرية غربي كركوك

إحباط هجمات انتحارية لداعش على قاعدة عسكرية غربي كركوك

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إحباط هجمات انتحارية لداعش على قاعدة عسكرية غربي كركوك

 

أفاد مصدر في قوات البيشمركة الكردية اليوم الأحد، بأن قوات البيشمركة أحبطت هجمات انتحارية لعناصر من تنظيم داعش استهدفت أكبر قاعدة عسكرية لقوات البيشمركة غربي مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقال المصدر، إن "5 انتحاريين من عناصر داعش هاجموا فجر اليوم قاعدة عسكرية لقوات البيشمركة تضم مقر قيادة المحور الجنوبي لقوات البيشمركة ومستشارين للتحالف الدولي، وقد تصدت قوات البيشمركة للهجوم".

وأضاف أن "مقاتلين اثنين من البيشمركة قتلا وأصيب 5 آخرون، بينما تمكنت البيشمركة من قتل جميع الانتحارين وإحباط محاولة اقتحامهم للقاعدة".

 
مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات