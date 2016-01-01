الرئيسية | دولية | حركة فتح: لا يعنينا انتخاب هنية ووثيقة حماس مليئة بالتناقضات

حركة فتح: لا يعنينا انتخاب هنية ووثيقة حماس مليئة بالتناقضات

بواسطة أخبارنا المغربية ــ وكالات 10 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
حركة فتح: لا يعنينا انتخاب هنية ووثيقة حماس مليئة بالتناقضات

 

أكدت حركة فتح، اليوم الأحد، استمرار سعيها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، بغض النظر عن الشخص الذي يرأس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، إن "فتح يهمها اتجاه حماس نحو المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام وليس من يرأسها، ويهمها سير حماس في هذا الاتجاه".

وأعلنت حركة حماس، أمس السبت، فوز القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية، برئاسة المكتب السياسي للحركة خلفاً لخالد مشعل، والذي شغل المنصب لمدة 8 سنوات.

وفي سياق ذي صلة، أكد القواسمي، أن وثيقة حماس مليئة بالتناقضات، وأن حماس تهدف من الوثيقة للالتفاف حول منظمة التحرير، مضيفًا: "الوثيقة محاولة لمخاطبة الرأي العام الدولي وتجاهل الرأي الداخلي الفلسطيني ولا تحدد موقف حماس من الوحدة الوطنية الفلسطيني".

ومن ناحية أخرى أشار القواسمي، لاستمرار التحرك الدبلوماسي الفلسطيني على المستوى الدولي الذي يقوده الرئيس محمود عباس للضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية، والاستجابة لمطالب الأسرى في معتقلاتها.

وأضاف، "اللجنة المركزية لحركة فتح، قررت التحرك في كل الاتجاهات لطرح قضية الأسرى في المحافل الدولية ومع الأشقاء العرب، ومساندة الأسرى لتحقيق مطالبهم".

 
مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات