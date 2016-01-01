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الإفراج عن عشرات التلميذات المختطفات من قبل (بوكو حرام) في نيجيريا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 28 دقيقة مضت
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الإفراج عن عشرات التلميذات المختطفات من قبل (بوكو حرام) في نيجيريا

 

أكدت الرئاسة النيجيرية الإفراج عن 82 من التلميذات في إطار عملية تبادل للسجناء جرت أمس السبت، بعد أكثر من ثلاثة أعوام على خطفهن من قبل جماعة (بوكو حرام). 

وقال الناطق باسم الرئاسة النيجيرية، في بيان اليوم الأحد، إن "الرئيس يسعده أن يعلن أن المفاوضات للإفراج عن فتيات أخريات أثمرت هذه المرة وتم إطلاق سراح 82 منهن"، مضيفا أن "الفتيات سيصلن إلى أبوجا وسيستقبلهن الرئيس" محمد بخاري. 

وهؤلاء الفتيات من بين 276 تلميذة اختطفتهن جماعة (بوكو حرام) في 2014. وأثار خطف الفتيات موجة من الغضب والاستياء في مختلف أنحاء العالم. وأوضحت الرئاسة أنه تم الإفراج عن الفتيات "مقابل معتقلين لدى السلطات يشتبه بأنهم أعضاء في بوكو حرام". 

وبعد الإفراج عن هؤلاء الفتيات، يتبقى 113 من التلميذات محتجزات لدى (بوكو حرام) وكانت أعمارهن تتراوح عند خطفهن بين 12 و17 عاما.

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