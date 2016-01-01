ترحيب دولي واسع بفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

لقي فوز ايمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الأحد، ترحيبا دوليا واسعا، حيث سارع قادة ومسؤولو عدد من الدول إلى تهنئته بهذا الفوز الذي حققه على حساب رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبين.

وهكذا، هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي الجديد معتبرا أن انتخابه جاء "تتويجا" لمساره السياسي.

كما هنأ رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر،ايمانويل ماكرون بانتخابه رئيسا لفرنسا معتبرا أن الفرنسيين اختاروا "مستقبلا أوروبيا". أما رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، فرحب بدوره بقرار الفرنسيين المؤيد لمبادئ "حرية، مساواة واخوة".

من جهته، هنأ رئيس البرلمان الأوروبي، انطونيو تاجاني، أيضا ماكرون موجها دعوة إلى الرئيس الفرنسي المنتخب للقاء كل النواب الأوروبيين، وقال في تغريدة له على تويتر "نراهن على فرنسا في قلب أوروبا لكي نغير معا الاتحاد ونقرب بين مواطنيه".

وبعد أن هنأ ايمانويل ماكرون "بفوزه الكبير اليوم كرئيس مقبل لفرنسا"، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بدوره، في تغردية له على تويتر "إنني أتطلع للعمل معه". وكتبت فيديريكا موغيريني الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها مستعدة للعمل مع ماكرون من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد الأوروبي.

من جهته، وجه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (1993-2001) تهانيه للرئيس المنتخب وللشعب الفرنسي، في حين اعتبر المتحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، مساء الاحد، ان انتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا "هو انتصار لاوروبا قوية وموحدة". بدوره، اعتبر وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، أن فوز المرشح الوسطي على مرشحة اليمين المتطرف يدل على أن "فرنسا كانت وستبقى في وسط وقلب أوروبا".

واعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أن تيريزا ماي "تهنىء بحرارة" ايمانويل ماكرون بفوزه. وقال إن "فرنسا هي احد حلفائنا المقربين ونحن نرحب بالعمل مع الرئيس الجديد حول مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة".

أما رئيس بلدية لندن صادق خان فاعتبر على تويتر أن "الفرنسيين اختاروا الأمل بدلا من الخوف والوحدة بدلا من الانقسام. تهاني لايمانويل ماكرون".

واعتبر الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، عبر رسالة تهنئة على تويتر بالفرنسية أن فوز ماكرون بمثابة "دليل ثقة الفرنسيين بأوروبا موحدة"، مضيفا انه يراهن على "تعاون فرنسا الواعد وتكثيف العمل بصيغة النورماندي" التي تضم باريس وبرلين وكييف وموسكو بهدف تسوية النزاع الاوكراني.

وكتب رئيس الحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني على تويتر "فليعش ماكرون رئيسا"، في حين كتب نظيره الإسباني ماريانو راخوي "فلنتعاون في فرنسا وإسبانيا من اجل أوروبا مستقرة ومزدهرة ومندمجة اكثر".

وفي رد فعله على هذا الفوز، اعتبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أن انتخاب ماكرون يشكل "رفضا واضحا لمشروع التراجع الخطير لأوروبا التي انتصرت اليوم".

وفي رسالة نادرة، وجه القصر الملكي "تهانيه" إلى ماكرون وكتب على تويتر "غالبية الفرنسيين أبدت تأييدها لفرنسا ضمن أوروبا".

ورأى رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في فوز ايمانويل ماكرون "مصدر الهام لفرنسا وأوروبا" قائلا "أنا متأكد باننا سنعمل معا بشكل وثيق"، بينما قال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن في تهنئته لماكرون "يمكننا تحقيق نتائج معا اكثر مما حين نكون لوحدنا".

وكتب الرئيس البرازيلي ميشال تامر على تويتر "أهنيء ايمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية"، بينما عبر الرئيس الغيني الفا كوندي في بيان عن "قناعته بان علاقات التعاون (بين البلدين) ستتعزز في ظل رئاسة ماكرون".