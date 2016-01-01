استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في باحة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) بزعم محاولتها طعن أحد الجنود في المكان.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية نبأ استشهاد الفتاة وتدعى فاطمة عفيف عبد الرحمن حجيجي (16 عاما ) من قراوة بني زيد، بمحافظة رام الله، كما أصيب مواطن مقدسي بيده خلال إطلاق الرصاص على الفتاة. ونقلت وكالة "وفا"عن شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت أكثر من عشرين رصاصة صوب الفتاة وتركوها تنزف على الأرض ومنعوا تقديم العلاج أو المساعدة لها، بينما أحاط بها الجنود بطريقة تمنع المارة من الاقتراب.