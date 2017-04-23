92% من أصوات فرنسيو المغرب ذهبت لصالح ماكرون
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
أفاد موقع " ميديا 24 " الصادر باللغة الفرنسية، أن الفرنسيون المقيمون بالمغرب، منحوا مرشح "حركة إلى الأمام" ، إيمانويل ماكرون، 92.22 في المائة من الأصوات، خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، الذي جرى يوم أمس الاحد.
و انتخب ماكرون ، رئيسا لفرنسا بعد حصوله على نسبة 66,06 في المائة من الأصوات مقابل 33,94 في المائة لمنافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين ، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين.
شاشة أخبارنا
إرهاب من نوع آخر بفاس: تخريب أزيد من 13 حافلة وإرسال ثلاث مراقبين ومواطنة للمستعجلات
تقرير إخباري - فاس عاشت مدينة فاس مساء هذا اليوم الأحد 07 ماي 2017 على إيقاع مسلسل درماتيكي طال حافلات النقل الحضري بفاس ومستخدميها بأعمال التخريب ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟