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92% من أصوات فرنسيو المغرب ذهبت لصالح ماكرون

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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92% من أصوات فرنسيو المغرب ذهبت لصالح ماكرون

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

أفاد موقع " ميديا 24 " الصادر باللغة الفرنسية، أن الفرنسيون المقيمون بالمغرب، منحوا مرشح "حركة إلى الأمام" ، إيمانويل ماكرون،  92.22 في المائة من الأصوات، خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، الذي جرى يوم أمس الاحد.

و انتخب ماكرون ، رئيسا لفرنسا بعد حصوله على نسبة 66,06 في المائة من الأصوات مقابل 33,94 في المائة لمنافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين ، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين.

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