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إسرائيل تنشر فيديو لمروان البرغوثي وهو يتناول الطعام !

بواسطة دويتشه فيله 10 دقيقة مضت
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إسرائيل تنشر فيديو لمروان البرغوثي وهو يتناول الطعام !

نشرت مصلحة السجون الإسرائيلية الأحد شريط فيديو يظهر القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي المضرب عن الطعام منذ 21 يوما، وهو يتناول الطعام، في وقت دحضت زوجته صحة تلك الصور.

أكدت فدوى البرغوثي أن "شريط الفيديو مزيف ويهدف إلى كسر عزيمة الأسرى". ويظهر البرغوثي في فيديو نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهو يتناول الكعك في صور قيل إنها التقطت في 27 نيسان/ أبريل و5 أيار/ مايو، وفق بيان مصلحة السجون.

ويخوض الأسرى الفلسطينيون منذ 17 نيسان/ابريل إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم. ويقضي البرغوثي خمسة أحكام بالسجن المؤبد لاتهامه بهجمات دامية خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005).

وقالت زوجته الأحد إن البرغوثي وضع في سجن انفرادي 22 مرة منذ اعتقلته إسرائيل وإن "هذه الوسائل لكسر عزيمة الأسرى تظهر فشل إسرائيل". من جهته، ندد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان بـ"الحسابات السياسية لمروان البرغوثي".

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