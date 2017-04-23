اقتحام سبتة ومليلية سيصبح شبه مستحيل بعد هذا الإجراء الذي تم اتخاذه
أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي
وضعت المصالح الأمنية الإسبانية اللمسات الأخيرة على خطتها الجديدة الرامية إلى تحصين الثغرين سبتة ومليلية من الهجمات المفاجئة التي يقوم بها بين الحين والآخر المهاجرون السريون المنحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وحسب وكالة الأنباء الإسبانيةـ فقد تم تزويد السيارات التي يستعملها الحرس المدني بكاميرات حرارية قادرة على رصد البشر من مسافة بعيدة في الظلام الدامس، الشيء الذي سيمكن عناصره من استباق الهجمات وتعزيز التواجد الأمني.
وحسب الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية ، فقد كلف تركيب الكاميرات الجديدة حوالي المليار سنتيم.
هذا وحسب معطيات الحكومة الإسبانية، فالمنطقة الحدودية الفاصلة بين ثغر مليلية والمغرب، والممتدة على طول 11كيلومترا، شهدت السنة الماضية 4000محاولة اختراق، عبر البوابة الفاصلة بين الجهتين، كللت 7في المائة منها بالنجاح، فيما سجل سنة 2014، ما مجموعه 18000محاولة اختراق.
شاشة أخبارنا
رئيس فرنسا الجديد يصدم الجزائر و يزور المغرب في أول زيارة رسمية له الى الخارج
أعلن الرئيس الفرنسي المنتخب إمانويل ماكرون، أن العاصمة المغربية الرباط ، ستكون أول مكان يزوره بعد انتخابه رئيسا لفرنسا تعبيرا عن متانة علاقات بلاده مع ... تفاصيل أكثر
- إرهاب من نوع آخر بفاس: تخريب أزيد من 13 حافلة وإرسال ثلاث مراقبين ومواطنة للمستعجلات
- الاختفاء الأكثر غموضاً بالعصر الحديث .. قصة طفلة بريطانية اختفت منذ 10 سنوات فلمحوا صورة لها في المغرب
- نبيلة منيب : 5 أشخاص في المغرب يحتكرون ما يكفي لتغذية 600 مليون شخص
- معطيات جديدة تكشف عنها التحقيقات مع قاتلي مصور لاماب
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟