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زوجة البرغوثي توضح حقيقة الفيديو الذي سربته إسرائيل لزوجها و هو يأكل

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 12 دقيقة مضت
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زوجة البرغوثي توضح حقيقة الفيديو الذي سربته إسرائيل لزوجها و هو يأكل

 

قالت فدوى البرغوثي، زوجة القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أسلوباً دنيئاً وقذراً بنشر فيديو ملفق لزوجها الذي يقبع في سجن "الجلمة" معزولاً بسبب قيادته للإضراب عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 1500 أسير في سجون الاحتلال.

وأوضحت البرغوثي في مؤتمر صحافي عقدته مساء الأحد، أن زوجها اعتقل لأكثر من 15 عاماً، قضى منها ما مجموعه 3 سنوات في العزل بسبب تصريحات ومواقف، ما يعني أنه لا يمكن أن يقع في فخ مثل هذا، الذي لا يعدو كونه تزييفاً للحقائق.

وأضافت: "منع الاحتلال مروان وبقية الأسرى المضربين عن الطعام من لقاء المحامين خلال فترة الإضراب الذي بدأ في 17 أبريل (نيسان) الماضي، الاحتلال وكأنه يخفي شيئاً لا يريد لأحد إن يطلع عليه، وإلا لماذا يمنع الأسرى من الظهور والتواصل مع العالم الخارجي أو لقاء المحامين".

واعتبرت فدوى البرغوثي، أن نشر السلطات الإسرائيلية لهذا الفيديو ما هو إلا مؤشر على هزيمة الاحتلال في معركة الأمعاء الخاوية، ودليل ضعف أمام الإرادة والعزيمة التي يخوض بها الأسرى الإضراب.

ونشرت مصلحة سجون الاحتلال الأحد شريط فيديو يظهر القيادي الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ 21 يوماً، وهو يتناول الطعام.

ويخوض الأسرى الفلسطينيون منذ 17 أبريل إضراباً جماعياً عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم.

ويقضي البرغوثي 5 أحكام بالسجن المؤبد، لاتهامه بهجمات خلال الانتفاضة الثانية (2000-2005).

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