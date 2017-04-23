ارتياح في أسواق المال وتحسن سعر اليورو بعد فوز ماكرون برئاسة فرنسا

أدى انتخاب الشاب المستقل المدافع عن التكامل الأوروبي إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا إلى تحسنسعر اليورو وارتياح في أسواق المال، لكن المكاسب بقيت محدودة لأن النتيجة كانت متوقعة.

وستهيمن السياسة على كل القضايا الأخرى الاثنين بينما يشعر المستثمرون بالارتياح لفوز مرشحهم المفضل على منافسته مرشحة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان المعادية للتكامل الأوروبي.

وبما أن فوز ماكرون كان متوقعا، فتحت بورصة باريس الاثنين على تراجع نسبته 0,51 بالمئة. وقد خسر مؤشر كاك-40 الاثنين 27,58 نقطة ووصل إلى 5404,82 نقطة. وكانت بورصة باريس أغلقت الجمعة على ارتفاع بلغت نسبته 1,12 بالمئة عند 5432,40 نقطة الجمعة، المستوى الذي كانت عليه في التاسع من كانون الثاني/يناير 2008.

وأوضح أدريان بيشو كبير الاقتصاديين في مجموعة "سيز أست مانيجمنت" أن "هذه النتيجة تبعد خطر ضربة جديدة للاتحاد الأوروبي بعد بريكست"، مشيرة إلى أن "ضربة كهذه كان يمكن أن تكون قاضية للدور المركزي لفرنسا في عملية البناء الأوروبي

وكانت بورصة باريس كغيرها من أسواق المال تتوقع فوز ماكرون، وسجلت زيادة نسبتها 7 بالمئة من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وفتحت بورصة لندن بدون تغيير تقريبا (-0,09 بالمئة) بينما بدأت بورصة فرانكفورت جلستها على ارتفاع نسبته 0,33 بالمئة.

وكانت بورصة طوكيو أغلقت الاثنين على ارتفاع بلغ 2,31 بالمئة وبلغ مؤشر نيكاي أعلى مستوى له منذ نهاية 2015.

لكن عوامل أخرى تداخلت مع الانتخابات الفرنسية أثرت على البورصة، منها الأرقام المتعلقة بالوظائف في الولايات المتحدة واستئناف النشاط بعد أيام عطل.