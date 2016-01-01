العاهل السعودي يوجه الدعوة للملك محمد السادس لحضور لقائه مع الرئيس الأمريكي
أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن السعودية وجهت دعوات لقادة عرب لحضور "القمة العربية الإسلامية الأمريكية" التي تستضيفها المملكة.
وحسب ذات الوكالة، فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه دعوات إلى الملك محمد السادس تتضمن دعوته لحضور "القمة العربية الإسلامية الأمريكية" التي تستضيفها المملكة.
كما وجهت دعوات مماثلة إلى كل من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وإلى الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم تضمنت الدعوة لحضور القمة.
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