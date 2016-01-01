مصر تطالب الإنتربول ضبط 94 متهماً يواجهون الإعدام بينهم القرضاوي

كشفت مصادر أمنية مصرية، أن جهاز الإنتربول المصري بقطاع مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية، جدد إرسال نشرات حمراء إلى عدد من الدول، بأسماء القيادات الإخوانية المحكوم عليها غيابياً، والمطلوبين في العديد من القضايا، لتسليمهم إلى السلطات المصرية.

وأشارت المصادر الأمنية لـ24، إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية، طالبت شرطة الإنتربول الدولي بضبط القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، الصادر ضده حكم بالإعدام، والقيادي الإخواني محمود عزت، و26 هارباً يحملون الجنسية المصرية، من بينهم طبيب بن لادن رمزى موافي، والقيادي بتنظيم بيت المقدس كمال علام، المطلوب على ذمة قضايا متعددة.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن النشرة الحمراء المصرية ضمت العديد من أسماء الهاربين لتركيا، وفي مقدمتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان، يحيى السيد إبراهيم موسى، المتهم في اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، حيث تبين أنه كان يقود مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب عمليات إرهابية، وأنه تواصل مع مجموعة من شباب الإخوان وطلب منهم السفر لغزة، لتلقي تدريبات عسكرية والعودة للقاهرة لتنفيذ حادث اغتيال النائب العام السابق.

كما ضمت القائمة: يوسف القرضاوى وعاصم عبد الماجد، والأمين العام للجماعة محمود حسين، ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، والمسؤول عن نشاط جماعة الإخوان في تركيا مدحت الحداد، والقيادي بحزب الحرية والعدالة الإخواني عمرو دراج، وجمال عبد الستار، ووصفي أبو زيد، وحمزة زوبع، ومحمد عماد صابر، وأشرف عبد الغفار، ومحمد جابر، ورضا فهمي، وعبد الغفار صالحين، وهبة زكريا، وهويدا حامد، إضافة إلى القيادي بحزب البناء والتنمية مجدي سالم، والمتحدث باسم حزب البناء والتنمية خالد الشريف، ورئيس حزب الفضيلة السلفي محمد محمود فتحي محمد بدر، ووجدي غنيم، ومحمد القدوسي.

وأفادت المصادر، أن جهاز الإنتربول المصري أرسل نشرات حمراء لعدد من الدول أبرزها تركيا وبعض العواصم الأوروبية لمطالبتها باستعادة متهمين مصريين مطلوبين للعدالة، وضمت 94 متهماً يواجهون عقوبة الإعدام، منهم القرضاوي، و9 متهمين يواجهون عقوبة الحبس عامين، ومتهم صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات.