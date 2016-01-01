سوريا: موسكو تنفي إدعاء تنظيم "الدولة الإسلامية" ذبح ضابط مخابرات روسي

ذكر موقع "سايت" الإلكتروني لمراقبة نشاط المتشددين على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن تنظيم "الدولة الإسلامية" بث مقطع فيديو يظهر ذبح رجل وصفه بأنه ضابط مخابرات روسي أمسك به المتشددون في سوريا. لكن وزارة الدفاع الروسية نفت أسر أي عسكري روسي وقتله على يد التنظيم المتطرف في سوريا.

والفيديو باللغة الروسية ومدته 12 دقيقة ويظهر فيه رجل في ملابس سوداء راكعا في منطقة صحراوية ويحث العملاء الروس الآخرين على الاستسلام. وتم نشر الفيديو في اليوم الذي تحيي فيه روسيا ذكرى انتصارها على ألمانيا النازية عام 1945 بعروض عسكرية.

وقال تعليق صوتي في الفيديو قبل أن يذبح متشدد ملتح من تنظيم "الدولة الإسلامية" الرجل بسكين "وصدق هذا الأحمق وعود دولته بعدم التخلي عنه وإن وقع في الأسر".

وفي تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية نفت وزارة الدفاع فقد أي من أفراد القوات الروسية في سوريا وقالت إنهم يواصلون "النضال ضد الإرهاب الدولي".ولم يصدر رد عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي. وقال فيكتور أوزيروف وهو سناتور روسي لوكالة إنترفاكس للأنباء إنه إذا تبين أن الفيديو حقيقي فإن الثمن سيكون هو "الجحيم".

يذكر أن القوات الروسية تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد مقاتلي معارضة ومتشددين يسعون للإطاحة به.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن نحو 30 عسكريا روسيا قتلوا منذ أن بدأ الكرملين عمليته في سوريا في سبتمبر /أيلول 2015.

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل ولا هوية الرجل ولم يتضح متى تمت عملية القتل.