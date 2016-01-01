وثيقة .. السلطات الليبية تمنع المغاربة من دخول أراضيها
أصدرت سلطات الأمن في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس الخاضع للقوات الموالية لفصائل فجر ليبيا، المؤيدة لحكومة الوفاق الوطني، قراراً يمنع دخول مواطني المغرب، ومصر، والسودان، وسوريا، وبنغلاديش، وفق ما نقلت بوابة أفريغايت نيوز الليبية .
ونقل الموقع الليبي أن رئيس مراقبة الجوازات في مطار معيتيقة الدولي العقيد مصطفى المبروك أبوعزة، أصدر قراراً يمنع بموجبه الشركات الجوية العاملة في المطار الليبي من نقل مواطني هذه الدول إلى طرابلس، حتى في صورة حصولهم على تأشيرة دخول، وموافقة أمنية.
وجاء في القرار حسب أفريغايت نيوز، أن تأشيرات الدخول أُلغيت بالنسبة للجنسيات: "المغربية، والمصرية، والسودانية، والسورية، والبنغالية، واعتبار كل الموافقات على دخولهم السابقة، لاغية".
شاشة أخبارنا
مرض مزمن يغير ملامح الفنانة ابتسام تسكت و يمنعها من مشاركة صورها مع محبيها
هدى الجميعي - صحافية متدربة اعتذرت الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت من محبيها، بسبب عدم مشاركة صورها في الفترة الأخيرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. و قالت ... تفاصيل أكثر
- هذه هي الاعترافات الصادمة التي أدلى بها أستاذ الجنس مقابل النقط للمحققين
- فايسبوكيون ينتقدون "ميتر جيمس" بسبب وضع يده على كتف الملك : حيد يدك .. راه الملك هاداك
- مأساة بالدار البيضاء...رضيعة تهوي من الطابق الرابع وتفارق الحياة أمام المارة
- هجوم مسلح عنيف على قافلة عسكرية يتسبب في إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟