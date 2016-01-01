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اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس و الرئيس الفرنسي الجديد ، و هذا ما دار بينهما

بواسطة وكالات 31 دقيقة مضت
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اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس و الرئيس الفرنسي الجديد ، و هذا ما دار بينهما

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب للجمهورية الفرنسية السيد إمانويل ماكرون، حسب ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي.

 

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي: " أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم اتصالا هاتفيا مع السيد إمانويل ماكرون الرئيس المنتخب للجمهورية الفرنسية. وخلال هذا الاتصال جدد صاحب الجلالة التعبير عن تهانئه الحارة للسيد إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، والذي تميز بتأييد واسع لرؤيته لمستقبل الجمهورية الفرنسية ورفاهية جميع مواطنيه.

 

وكان هذا الاتصال مناسبة لإبراز الطابع المتميز للعلاقات التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وكذا الإرادة المشتركة من أجل تعزيز وإغناء هذه الشراكة الاستثنائية".

 

 

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