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فرنسيو هذه المدينة المغربية منحوا مارين لوبن أكبر نسبة أصوات

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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فرنسيو هذه المدينة المغربية منحوا مارين لوبن أكبر نسبة أصوات

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

أفادت مصادر جد مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية" أن غالبية الأصوات التي حصدتها مارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي في النتائج النهائية التفصيلية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تم تسجيلها بالقنصليات العامة بالمغرب، كانت بمدينة أكادير.

و بلغت نسبة الأصوات التي حصلت عليها بمدينة الإنبعاث 18.07 في المائة من مجموع الأصوات، وأتت مراكش في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة ، فيما جاءت وجدة في المرتبة الثالثة  وذلك بنسبة 8 في المائة من الأصوات ، و فاس في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 6.44 في المائة، وإحتلت طنجة والرباط والدار البيضاء المرتبة الخامسة بتصويت 6 في المائة من الفرنسيين المقيمين بها لصالح مارين لوبين.

وبهذه النتيجة خلقت مدينة أكادير المفاجأة باحتلالها الصدارة في النتائج النهائية في عدد الأصوات التي حصلت عليها مرشحة اليمين المتطرف، في حين كانت الصدارة للمرشح إيمانويل ماكرون في عموم المغرب، حيث تبوأ المرشح الذي فاز في إنتخابات الرئاسية بفرنسا الصدارة كذلك بمكتبي طنجة والرباط الرباط والدارالبيضاء، وفاس ووجدة ومراكش واكادير بفارق كبير بينه وبين مرشحة اليمين المتطرف.

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