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ترامب يثير الجدل بإقالة دير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 19 دقيقة مضت
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ترامب يثير الجدل بإقالة دير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.

 

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب أخبر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بأن مهمته انتهت" وأنه أعفي الآن من مهامه.

 

وأبرز المصدر ذاته، أن الرئيس الأمريكي اتخذ هذا القرار بناء على توصيات وزير العدل جيف سيشنز ونائب وزير العدل المدعي العام رود روزنشتاين. 

 

وقال ترامب، في البيان، إن "مكتب التحقيقات الفدرالي هو إحدى المؤسسات الأكثر احتراما في بلادنا. واليوم يمثل انطلاقة جديدة" لهذه المؤسسة.

 

وحسب البيت الأبيض فإن البحث عن مدير جديد لمكتب التحقيقات الفدرالي سيبدأ "فورا" .

 
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