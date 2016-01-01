ترامب يؤجل قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطبقة السياسية الإسرائيلية، بإقراره تأجيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتمديد العمل بالأمر الرئاسي الذي يُجمد تغيير وضع السفارة الأمريكية في إسرائيل.

ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية لصحيفة معاريف، والقناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي، عن مصادر رفيعة في الحكومة الإسرائيلية، أن ترامب مضى قرار تمديد العمل بالفيتو الرئاسي الذي يمنع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ستة أشهر جديدة بدايةً من 1 مايو (أيار) بعد حلول أجل آخر تمديد مضاه الرئيس السابق الأمريكي السابق أوباما.

وأضافت المصادر أن ترامب أعلم بنيامين نتانياهو بالقرار، الذي لم يفاجئه حسب المقربين منه.

وأضافت القناة السابعة، أن الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية اتفقتا ضمنياً على أن "الوقت الحالي ليس أفضل توقيت لاتخاذ قرار بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس" لتفادي أي توتر محتمل بينهما، وأي تصعيد إضافي في المنطقة أيضاً.

يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أقر منذ 1995، قانوناً يعترف بالقدس "عاصمةً موحدة لأسرائيل، غير قابلة للتقسيم، وملك للشعب اليهودي، وعلى الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس في أجل أقصاه 1 مايو (أيار) 1999".

ولكن الرؤساء الأمريكيين، نجحوا في الالتفاف على هذا القانون، بفضل بند تضمنه القانون ينص على السماح للرئيس بتأجيل قرار النقل، 6 أشهر على أقصى تقدير، وهو ما اعتمده الرؤساء كلنتون، وبوش الإبن، وأوباما، منذ ذلك التاريخ، تحت شعار التأجيل "لأسباب تتعلق بضمان الأمن القومي الأمريكي".