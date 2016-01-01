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بالصور .. الناطق باسم الجيش "الإسرائيلي" يعلن تلقيه رسائل تهنئة من مغاربة

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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بالصور .. الناطق باسم الجيش "الإسرائيلي" يعلن تلقيه رسائل تهنئة من مغاربة

أخبارنا المغربية : 

كشف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فايسبوك"، عن تلقيه رسائل تهنئة بمناسبة ما سماه بـ " عيد استقلال إسرائيل " ، من دول عربية وأجنبية، أغلبها من المغرب، تتضمن عبارات من قبيل " عيد سعيد لأبناء العم بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال إسرائيل، نتمنى لكم التوفيق والازدهار " و " كل عام وأنت بخير يا إسرائيل .. تحياتي من المغرب ".

و نشر أدرعي مجموعة من التهنئات بجوازات سفر عربية و مغربية، و علق عليها " لا يخلو الكونُ من طبع الخيرِ، ففِطرةُ الإنسان خيرٌ مهما حاول البعضُ إثباتَ عكسِ ذلك! …يواصل الكثيرون إرسال المعايدات إلينا من دول عربية واجنبية كثيرة من أشخاصٍ يحبون الخير ويدعمون الإنسانيّة ليعايدوا دولة السلام والخير إسرائيل باستقلالها الـ 69 ".

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