بعد مساهمته في صعود ماكرون إلى الرئاسة .. مغربي مرشح لتقلد منصب كبير في الحكومة الفرنسية

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لعب المغربي ابن بلدة بوكيدان (الحسيمة) ، موسى واعروص ، مستشار الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، دورا هاما في إنجاح عملية وصول هذا الاخير إلى رئاسة فرنسا.

و اشتغل واعروص منسقا لحركة " شباب مع ماكرون " التي دعمت بشكل كبير حركة " الى الامام " في مختلف بقاع فرنسا، بتنظيم حملات تواصلية ومهرجانات خطابية.

ولد موسى واعروص في 2 ماي من سنة 1986 من والدين ريفيين هاجرا من بلدة بوكيدان ، ويقطن حاليا في فرنسا هناك حيث بدأ مشوارا مهنيا ناجحا بتأسيسيه لثلاث شركات.

و برز واعروص في الحلمة الانتخابية الاخيرة ، مساهما في تعبيد طريق ماكرون نحو قصر الإليزي، ومن المتوقع أن يتقلد منصبا مهما في الحكومة المقبلة.