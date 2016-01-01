سلاح الجو الأردني يسقط طائرة قرب الحدود الشمالية للمملكة

أعلن مصدر عسكري مسؤول، أن طائرات سلاح الجو الملكي الأردني أسقطت، مساء اليوم، طائرة استطلاع من دون طيار قرب الحدود الشمالية للمملكة.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر المسؤول قوله إن "طائرات سلاح الجو الملكي الأردني من نوع (إف 16) تمكنت، مساء اليوم الأربعاء، من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة اقتربت من أجواء المملكة في الحدود الشمالية، شمال غرب المفرق".



وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها، بسبب استمرار الطائرة من الاقتراب من الحدود، مما استدعى التعامل معها وإسقاطها".



وأشار إلى أن أطر "سلاح الجو الملكي قامت بجمع حطام الطائرة، والأجهزة التي كانت تحملها، ونقلها إلى قيادة سلاح الجو لفحصها والتعامل معها فنيا".