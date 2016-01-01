شرطة لندن تتهم ثلاث نساء بـ "الإعداد لأعمال إرهابية"

اتهمت شرطة لندن الأربعاء 3 نساء، بينهن أم وابنتها، بـ"الإعداد لعمل إرهابي"، بعد بضعة أيام من اعتقالهن خلال عملية أدت إلى إصابة إحداهن بجروح.

يأتي توجيه هذه التهم، إثر عملية نُفذت في 27 نيسان/أبريل داخل منزل في شمال غرب لندن، تم خلالها اعتقال خولا برغوثي البالغة 20 عاما فيما أصيبت ريزلان بولار (21 عاما) بالرصاص.

وفي الليلة نفسها تم اعتقال مينا ديتش (43 عاما) والدة ريزلان بولار، في كينت بجنوب شرق إنكلترا. ويجب أن تمثل النساء الخميس أمام قاض.

وسمح للشرطة باحتجاز النساء بهدف استجوابهن مطولا. وقد وجهت إليهن الأربعاء تهم "الإعداد لأعمال إرهابية والقتل العمد"، وفقا لشرطة سكوتلاند يارد.

وتمت عملية 27 نيسان/أبريل في شمال غرب لندن بعد ساعات على اعتقال خالد محمد عمر علي (27 عاما)، الذي وجه إليه القضاء تهمة "الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية"، إثر اعتقاله قرب مقر البرلمان البريطاني وكانت بحوزته سكاكين عدة.