خطير...الإعلام الموريتاني يقدم روايته لعملية الاحتجاز التي تعرض لها جنود مغاربة من طرف الجيش الموريتاني
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
بعدما كانت أخبارنا سباقة يوم أمس إلى نشر خبر حول الاعتداء المفترض الذي تعرض له أفراد من البحرية الملكية المغربية قرب سواحل الكويرة من طرف الجيش الموريتاني خلال عملية مطاردة عدد من المهربين، نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الموريطانية ما قالت أنه تفاصيل الحادث، حيث أكدت أن قواتها تمكنت من اعتقال 14 جنديا مغربيا خلال العملية.
وأضاف ذات المصدر أن الاعتقال لم يدم طويلا، حيث سارع الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى إصدار أمر بإطلاق سراح الجنود المغاربة المحتجزين بعد اجتماع مغلق جمعه بقائد الأركان العامة للجيش الموريطاني.
للإشارة فإن السلطات الرسمية المغربية والموريتانية التزمت الصمت حيال هذه الأنباء، حيث لم يصدر لحدود الساعة أي تأكيد أو نفي من كلا الجانبين.
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