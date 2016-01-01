الرئيسية | دولية | طائرة ترامب كادت تنفجر في الجو .. والسبب !

طائرة ترامب كادت تنفجر في الجو .. والسبب !

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
طائرة ترامب كادت تنفجر في الجو .. والسبب !

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية كادت تنفجر في الجو.

وأشارت التقارير التي نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وصحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية، إلى أن أحد طائرتي "بيونغ في سي 25" الرئاسيتين، التي يتنقل بواسطتهما الرئيس الأمريكي، أصيبت بخلل ميكانيكي كاد أن يجعلها تشتعل وتنفجر.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الخلل التقني يرتكز على أنظمة الأوكسجين الخاصة بها، كاد أن يتسبب في اشتعالها.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن الطائرة خضعت حينها للصيانة في مصنغ بوينغ في "سان أنطونيو" بولاية تكساس الأمريكية، في الفترة من 1 إلى 10 أبريل/نيسان عام 2016.

وتفتح السلطات الفيدرالية التحقيق في طريقة صيانة الطائرة الرئاسية، التي تكلفت صيانتها نحو 4 ملايين دولار أمريكي.

وأكدت أن العطل حدث، بسبب استخدام مواد وأدوات غير مصرح بها، مثل "الأوكسجين غير النظيف"، وهو ما أدى لتسرب الغاز، وحدوث الخلل الميكانيكي، الذي كاد أن يتسبب في اشتعال الطائرة ذات الطابقين، التي تكلف إنشاؤها مليارات الدولارات.

مجموع المشاهدات: 3642 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات