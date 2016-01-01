وزري اسباني يحمّل المغرب مسؤولية الحوادث الناجمة عن التدافع بمعبر سبتة
أخبارنا المغربية
حمّل وزير الدولة لشؤون الأمن الإسباني خوسيه أنطونيو نييتو السلطات المغربية مسؤولية الحوادث في معبر سبتة المحتلة.
و عبر الوزير الاسباني عن قلقه الشديد من تزايد الحوادث في معبر "تارخال2"، مؤكداً أن جميع الحالات حصلت على الجانب المغربي من المعبر، وفق ماذكرته صحيفة "القدس العربي".
وقـال الوزير خلال تواجده بالبرلمان الاسباني، إن معبر تارخال مشترك بين المغرب وإسبانيا، واللافت أن كل الحوادث تقع على الجانب المغربي، لكننا في تعاون دائم مع السلطات المغربية لإيجاد صيغة حسنة لتدبير الحدود، قصد ضمان مداخيل جيدة للتجار والحمالين الذين يعملون هناك.
شاشة أخبارنا
خطير...الإعلام الموريتاني يقدم روايته لعملية الاحتجاز التي تعرض لها جنود مغاربة من طرف الجيش الموريتاني
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج بعدما كانت أخبارنا سباقة يوم أمس إلى نشر خبر حول الاعتداء المفترض الذي تعرض له أفراد من البحرية الملكية المغربية ... تفاصيل أكثر
- تطورات مثيرة في قضية اعتداء الجيش الموريتاني على عناصر من البحرية الملكية قرب الكويرة
- بالتفاصيل...فضيحة جنسية جديدة بطلها طبيب جراح بمراكش وفتاة في 16 من عمرها
- جزائري " مشيت للمغرب وندمت..بلد بدون غاز ولا بترول ومشا علينا بعيد"
- ثورة في طرق منع الحمل...جهاز جديد يمنع الرجل من إنتاج الحيوانات المنوية بضغطة زر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟