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وزري اسباني يحمّل المغرب مسؤولية الحوادث الناجمة عن التدافع بمعبر سبتة

بواسطة القدس العربي 4 دقيقة مضت
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وزري اسباني يحمّل المغرب مسؤولية الحوادث الناجمة عن التدافع بمعبر سبتة

أخبارنا المغربية

حمّل وزير الدولة لشؤون الأمن الإسباني خوسيه أنطونيو نييتو السلطات المغربية مسؤولية الحوادث في معبر سبتة المحتلة.

و عبر الوزير الاسباني عن قلقه الشديد من تزايد الحوادث في معبر "تارخال2"، مؤكداً أن جميع الحالات حصلت على الجانب المغربي من المعبر، وفق ماذكرته صحيفة "القدس العربي".

وقـال الوزير  خلال تواجده بالبرلمان الاسباني، إن معبر تارخال مشترك بين المغرب وإسبانيا، واللافت أن كل الحوادث تقع على الجانب المغربي، لكننا في تعاون دائم مع السلطات المغربية لإيجاد صيغة حسنة لتدبير الحدود، قصد ضمان مداخيل جيدة للتجار والحمالين الذين يعملون هناك.

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