مستشفيات بريطانيا: نتعرض لهجوم إلكتروني على مستوى البلاد
قالت مستشفيات بريطانية، إنها اضطرت لتحويل حالات الطوارئ اليوم الجمعة بعد هجوم إلكتروني مشتبه به على مستوى البلاد.
وقال مؤسسة (إن.إتش.إس ميرسي سايد) في شمال بريطانيا على حسابها بموقع تويتر: "بعد ما يشتبه بأنه هجوم إلكتروني على مستوى البلاد نتخذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لحماية أنظمتنا وخدماتنا المحلية".
وأكدت هيئات تسيير مستشفيات في عدد من المدن البريطانية تعطل شبكات الكمبيوتر، التي تستخدمها وطلب مسؤولون من المواطنين تأجيل الزيارات غير العاجلة إلى المستشفيات.
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