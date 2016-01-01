معطيات جديدة حول الجهة التي تقف وراء مصرع الجندي المغربي في افريقيا الوسطى
بواسطة 23 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر غدا، قالت يومية المساء أن لميليشيات الإرهابية النصرانية المسماة "إنتيءبالاكا" في إفريقيا الوسطى هي التي أشرفت على إعدام الجندي المغربي انتقاما منه لقيام عناصر التجريدة المغربية بقتل ما يقارب عشرة مسلحين منهم.
و تابعت نفس اليومية أن الجماعة المسلحة المذكورة أقدمت على إعدام الجندي المغربي، المختطف لديها بدولة إفريقيا الوسطى، ومثلت بجثته قبل دفنه، بعد فشل المفاوضات مع قوة تابعة للأمم المتحدة.
شاشة أخبارنا
خطير...الإعلام الموريتاني يقدم روايته لعملية الاحتجاز التي تعرض لها جنود مغاربة من طرف الجيش الموريتاني
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج بعدما كانت أخبارنا سباقة يوم أمس إلى نشر خبر حول الاعتداء المفترض الذي تعرض له أفراد من البحرية الملكية المغربية ... تفاصيل أكثر
- جزائري " مشيت للمغرب وندمت..بلد بدون غاز ولا بترول ومشا علينا بعيد"
- تطورات مثيرة في قضية اعتداء الجيش الموريتاني على عناصر من البحرية الملكية قرب الكويرة
- بالتفاصيل...فضيحة جنسية جديدة بطلها طبيب جراح بمراكش وفتاة في 16 من عمرها
- ثورة في طرق منع الحمل...جهاز جديد يمنع الرجل من إنتاج الحيوانات المنوية بضغطة زر
قيم هذا المقال
إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية
كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟