معطيات جديدة حول الجهة التي تقف وراء مصرع الجندي المغربي في افريقيا الوسطى

من الأرشيف

أخبارنا المغربية

في عددها الصادر غدا، قالت يومية المساء أن لميليشيات الإرهابية النصرانية المسماة "إنتيءبالاكا" في إفريقيا الوسطى هي التي أشرفت على إعدام الجندي المغربي انتقاما منه لقيام عناصر التجريدة المغربية بقتل ما يقارب عشرة مسلحين منهم.

و تابعت نفس اليومية أن الجماعة المسلحة المذكورة أقدمت على إعدام الجندي المغربي، المختطف لديها بدولة إفريقيا الوسطى، ومثلت بجثته قبل دفنه، بعد فشل المفاوضات مع قوة تابعة للأمم المتحدة.