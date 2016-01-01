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"خباز الرئيس" : خباز تونسي يفوز فى مسابقة «أفضل خبز» ويُعين فى «الإليزيه»

بواسطة وكالات 27 دقيقة مضت
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"خباز الرئيس" : خباز تونسي يفوز فى مسابقة «أفضل خبز» ويُعين فى «الإليزيه»

 فاز تونسى يحمل الجنسية الفرنسية سامى بوعطور، بمسابقة أفضل خبز، ليُصبح خباز الرئيس الفرنسى الجديد، إيمانويل ماكرون.

و حصل بوعطّور على إعجاب لجنة التحكيم المؤلفة من 15 حكمًا بينهم طبّاخ الإليزيه، ليُحرز بجدارة حق صنع الخبز للقصر الرئاسى، على مدار عام كامل.

صانع الخبز فى المنطقة الـ13 فى باريس سامى بوعطور، خاضَ مسابقة أفضل خبز فرنسى، وشاركَ فيها 250 خبازًا.

وخاض بوعطّور 3 منافسات حتى فاز فى عام 2017 بالمرتبة الأولى، ليكون تغيير مهنته قبل 10 سنوات من مدير مطعم إلى خباز، القرار الذى سيُغير حياته، فى بلد للأكل فيه مكانة كبيرة، والمطبخ الفرنسى بكل فروعه سيد المطابخ، ولا يَحل سائح فى فرنسا إلا وجربه.

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