الشرطة الأوروبية تعترف : الهجوم الالكتروني الدولي الاخير على " مستوى غير مسبوق"

أعلن المكتب الاوروبي لاجهزة الشرطة الاوروبية (يوروبول) السبت ان الهجوم الالكتروني الدولي الذي يؤثر على عدد من الدول والمنظمات هو “بمستوى غير مسبوق”.

وقال يوروبول في بيان ان “الهجوم الاخير هو بمستوى غير مسبوق وسيتطلب تحقيقا دوليا معقدا لمعرفة المذنبين”، موضحا ان المركز الاوروبي لمكافحة جرائم المعلوماتية “يتعاون مع وحدات الاجرام الالكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا”.