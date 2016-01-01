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مقتل 8 تكفيرين في سيناء

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ دقيقة واحدة مضت
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مقتل 8 تكفيرين في سيناء

 

أفاد مصدر أمني مصري مسؤول بمقتل ثمانية تكفيريين، وإصابة أربعة آخرين وذلك في حملة أمنية في سيناء فجر اليوم السبت.

وقال المصدر، إن ذلك جاء في إطار حملة أمنية مكبرة قامت بشنها قوات إنفاذ القانون في جنوب رفح والعريش وفي وسط مزارع الزيتون، مشيراً إلى مشاركة جميع وحدات الجيش المدعومة بالمصفحات والمجنزرات والدبابات، وذلك بعد قيام الطائرات الحربية بقصف تمهيدي لتلك المعاقل، وبمشاركة قبائل في سيناء.

وأشار المصدر إلى أن الحملة أسفرت عن تدمير ستة منازل و12 دراجة بخارية وست سيارات دفع رباعي وإحراق 30 عشة كانت تستخدم كقواعد انطلاق على كمائن الجيش والشرطة.

ويأتي ذلك بعد تقارير تحدثت يوم الأربعاء الماضي، عن مقتل 13 من أفراد قبيلة الترابين في هجوم جنوب رفح نفذه مسلحون متشددون.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر أمنية قولها، إن شباناً من القبيلة، كانوا مجتمعين في منطقة صحراوية بمنطقة البواطي، جنوبي رفح، حين هاجمهم المتشددون.

وكانت قبيلة الترابين قد دعت في بيان صدر أواخر الشهر الماضي قبائل سيناء إلى "التوحد للقضاء على داعش، وهددت عناصره بـ"القتل إن لم يسلموا أنفسهم".

 
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