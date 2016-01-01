إخلاء طائرة في ألمانيا بعد سماع محادثة مشبوهة

أخلت السلطات الألمانية طائرة في مطار كولونيا بون، مساء الجمعة، بعدما قال ركاب إنهم سمعوا محادثة مشبوهة.

وأكد متحدث باسم الشرطة إن ركاباً أبلغوا الطاقم بأن لديهم "مخاوف بشأن سلامة الرحلة".

وتم تفتيش الطائرة والأمتعة ولكن لم يتم العثور على أي شيء مشبوه، وتم إلغاء الرحلة في وقت لاحق.

وقالت صحيفة "اكسبريس" التي كانت أول من ذكر الواقعة، إن شخصين قاما فجأة وغادرا الطائرة بينما كانت تستعد للاقلاع.

ورفض الركاب والطاقم مواصلة الرحلة التي كانت مقررة إلى مدينة بالما دي مايوركا بإسبانيا بسبب وجود "رجل مشبوه" على متن الطائرة.