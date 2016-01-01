الرئيسية | دولية | إخلاء طائرة في ألمانيا بعد سماع محادثة مشبوهة

إخلاء طائرة في ألمانيا بعد سماع محادثة مشبوهة

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إخلاء طائرة في ألمانيا بعد سماع محادثة مشبوهة

 

أخلت السلطات الألمانية طائرة في مطار كولونيا بون، مساء الجمعة، بعدما قال ركاب إنهم سمعوا محادثة مشبوهة.

وأكد متحدث باسم الشرطة إن ركاباً أبلغوا الطاقم بأن لديهم "مخاوف بشأن سلامة الرحلة".

وتم تفتيش الطائرة والأمتعة ولكن لم يتم العثور على أي شيء مشبوه، وتم إلغاء الرحلة في وقت لاحق.

وقالت صحيفة "اكسبريس" التي كانت أول من ذكر الواقعة، إن شخصين قاما فجأة وغادرا الطائرة بينما كانت تستعد للاقلاع.

ورفض الركاب والطاقم مواصلة الرحلة التي كانت مقررة إلى مدينة بالما دي مايوركا بإسبانيا بسبب وجود "رجل مشبوه" على متن الطائرة.

مجموع المشاهدات: 159 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات