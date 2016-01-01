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الجزائر: مقتل خمسة مسلحين إسلاميين برصاص الجيش

بواسطة أخبارنا المغربية ــ أ ف ب ساعة واحدة مضت
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الجزائر: مقتل خمسة مسلحين إسلاميين برصاص الجيش

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الجمعة، أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على خمسة مسلحين إسلاميين في عين الدفلى التي تقع على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائر، بحسب بيان بثه التلفزيون العام.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب قضت مفرزة للجيش الشعبي الوطني على خمسة إرهابيين واسترجعت خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف بمنطقة العبادية بولاية عين الدفلى".

وذكر البيان أن الجيش يواصل عملية عسكرية في هذه المنطقة الجبلية التي تشهد نشاطا لعناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي سبق أن تبنى قتل 11 جنديا في صيف 2015.

وأشار البيان إلى ان هذه العملية "تأتي بعد يومين من القضاء على إرهابي خطير بالميلية، ولاية جيجل (شرق) لتؤكد جهود قوات الجيش في تعقب والبحث عن بقايا الفلول الإرهابية والقضاء على المجرمين عبر كافة ربوع الوطن".

وذكرت مجلة "الجيش" التي تصدرها وزارة الدفاع في عدد أيار/مايو أن "أفراد الجيش الوطني الشعبي تمكنوا خلال شهر أبريل (نيسان) من القضاء على سبعة إرهابيين وتوقيف 16 آخرين".

وتصف السلطات الجزائرية بـ "الإرهابي" كل مسلح إسلامي. 

 

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