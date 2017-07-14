بالفيديو : عقوبات كبيرة تنتظر المهاجرين المغاربة بالطرق السيارة الفرنسية
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
مع مطلع صيف هذه السنة الذي يشهد حركية كبيرة بالطرق السيارة على مستوى دول جنوب أوروبا ، بالنظر إلى انطلاق عملية عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ، خاصة المغاربة منهم ، أشار تقرير لقناة " فرانس 3 " أن المصالح الأمنية الفرنسية باشرت قبل أيام حملة قوية لمحاربتها ظاهرة "السيارات الجمال" أو " voitures chameaux " ،التي غالبا ما تتسبب في عرقلة حركة السير والجولان خلال فترة العطلة الصيفية خاصة بين المهاجرين المغاربة القادمين من إيطاليا.
هذا و قد قامت الشرطة الفرنسية بوضع نقاط مراقبة صارمة عند محطات الأداء في جميع الطرق السيارة، ترمي إلى الحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على السلامة الطرقية ، حيث يتم إخضاع كل سيارة التي تثير الشكوك للتفتيش والمراقبة ، على أن تغرم كل سيارة لم يحترم صاحبها الحمولة المسموح بها مبلغ 90 يورو عن كل 500 كلغ من الحمولة الزائدة ، تؤدى في الحين ، مع إجباره على التخلص من الحمولة الزائدة حتى يسمح له بمواصلة سفره.
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