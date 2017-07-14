الرئيسية | دولية | بالفيديو : عقوبات كبيرة تنتظر المهاجرين المغاربة بالطرق السيارة الفرنسية

بالفيديو : عقوبات كبيرة تنتظر المهاجرين المغاربة بالطرق السيارة الفرنسية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو : عقوبات كبيرة تنتظر المهاجرين المغاربة بالطرق السيارة الفرنسية

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

مع مطلع صيف هذه السنة الذي يشهد حركية كبيرة بالطرق السيارة على مستوى دول جنوب أوروبا ، بالنظر إلى انطلاق عملية عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ، خاصة المغاربة منهم ، أشار تقرير لقناة " فرانس 3 "  أن المصالح الأمنية الفرنسية باشرت قبل أيام حملة قوية لمحاربتها ظاهرة "السيارات الجمال" أو " voitures chameaux " ،التي غالبا ما تتسبب في عرقلة حركة السير والجولان خلال فترة العطلة الصيفية خاصة بين المهاجرين المغاربة القادمين من إيطاليا. 

هذا و قد قامت الشرطة الفرنسية بوضع نقاط مراقبة صارمة عند محطات الأداء في جميع الطرق السيارة، ترمي إلى الحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على السلامة الطرقية ، حيث يتم إخضاع كل سيارة التي تثير الشكوك للتفتيش والمراقبة ، على أن تغرم كل سيارة لم يحترم صاحبها الحمولة المسموح بها مبلغ 90 يورو عن كل 500 كلغ من الحمولة الزائدة ، تؤدى في الحين ، مع إجباره على التخلص من الحمولة الزائدة حتى يسمح له بمواصلة سفره.

مجموع المشاهدات: 4390 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات