مقتل سائحتين في حادث طعن بمدينة الغردقة المصرية

أسفر حادث طعن عن مقتل سائحتين وإصابة 4 أخريات، أثناء تواجدهن على شاطئ أحد الفنادق في مدينة الغردقة المصرية، الجمعة، بحسب مصادر أمنية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق إن 6 سائحات أجنبيات أصبن في الهجوم، وإنها اعتقلت المهاجم.



وأشارت التحريات المبدئية إلى أن المهاجم تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور، وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة، بحسب بيان للوزارة.