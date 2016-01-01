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حريق ضخم يلتهم أزيد من 150 هكتارا من المساحات الخضراء جنوب فرنسا

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 19 دقيقة مضت
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حريق ضخم يلتهم أزيد من 150 هكتارا من المساحات الخضراء جنوب فرنسا

 

اندلع حريق غابات ضخم، عصر أمس الجمعة في منطقة بولو في جنوب فرنسا قرب الحدود الاسبانية، اسفر عن التهام اكثر من 150 هكتارا من المساحات الخضراء في غضون ساعات.

وقالت فرق الاطفاء ان النيران اندلعت قرابة الساعة 16,00 ت غ في المنطقة الواقعة في مقاطعة البيرينيه الشرقية وفي غضون ساعة واحدة التهمت ثمانية هكتارات قبل ان تتسارع وتيرة انتشار الحريق لتبلغ بعيد الساعة 18,00 ت غ مساحة الغابات التي التهمتها النيران اكثر من 130 هكتارا، مضيفة أن ان سرعة انتشار النيران تراجعت بعد ذلك. وبلغ اجمالي المساحات الخضراء المحترقة اكثر بقليل من 150 هكتارا في الساعة 21,00 ت غ.

وقرابة الساعة 21,00 ت غ وصل حوالى 300 اطفائي من كاتالونيا في اسبانيا للمشاركة في اطفاء النيران.

 

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