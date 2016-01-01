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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر وضع بوابات الكترونية وتركيب كاميرات في المسجد الأقصى

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 15 دقيقة مضت
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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر وضع بوابات الكترونية وتركيب كاميرات في المسجد الأقصى

 

 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، وضع بوابات الكترونية وتركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد الأقصى المبارك ، مشيرة إلى أنها ستتخذ لاحقا ما وصفته بـ"الإجراءات الأمنية الأخرى"، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وحصار البلدة القديمة من القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي. 

وعلى صعيد متصل، أ علن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، في بيان، مساء اليوم، أن باحة المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة "سيعاد فتحها"، غدا الاحد، "بشكل تدريجي للمصلين والزوار والسياح"، بعدما اغلقت، أمس الجمعة، اثر هجوم اسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، ومقتل شرطيين اسرائيليين اثنين.

وأثار قرار اغلاق باحة المسجد تنديدا عارما لدى الفلسطينيين وفي العالم الاسلامي.

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