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اردوغان يتعهد بقطع "رؤوس الخونة" بعد عام من محاولة الانقلاب الفاشلة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات دقيقة واحدة مضت
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اردوغان يتعهد بقطع "رؤوس الخونة" بعد عام من محاولة الانقلاب الفاشلة

 

 توعد الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم السبت ، بقطع "رؤوس الخونة" المسؤولين عن محاولة انقلاب فاشلة جرت العام الماضي، ونسبها نظامه للداعية فتح الله غولن الذي ينفي أي تورط فيها. 

وقال اردوغان، خلال إحياء الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية، في 15 يوليوز 2016، "قبل كل شيء سننتزع رؤوس هؤلاء الخونة". 

وأضاف أنه سيؤي د إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا إذا صو ت البرلمان على ذلك، موضحا "نحن دولة قانون. إذا ط لب من ي (هذا الشيء) بعد أن يكون قد مر ره البرلمان، فسأوافق عليه". 

وأشار اردوغان، من جهة ثانية، إلى أنه يؤيد توحيد زي الأفراد الذين ي شتبه في أنهم انقلابيون ويخضعون للمحاكمة وذلك "على غرار غوانتانامو" المعتقل العسكري الامريكي في كوبا، حيث يرتدي السجناء بزة برتقالية. 

وقال "من الان فصاعدا، فلن قد مهم إلى المحكمة بزي موحد كما في غوانتانامو". 

وتجمع مئات الآلاف، اليوم، في انحاء تركيا احياء لذكرى محاولة الانقلاب على اردوغان، وذلك على وقع حملات الطرد والتسريح والتوقيف التي كان آخرها الإعلان، أمس الجمعة، عن إقالة آلاف الموظفين الحكوميين. 

 
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