بالفيديو...مسؤول قطري يُفجرها: مجلس التعاون لا يهمنا.. والإماراتيون كانوا خدما عندنا

عبد الرحيم القــاسمي – مُــتابعة

أطلق السفير القطري مبارك الخيارين مدفعيته الثقيلة صوب مجلس التعاون الخليجي وذلك على خلفية الأزمة الخليجية الحالية.

ففي تصريحات ساخنة ومثيرة لاشك ستخلف ردود فعل مُتباينة ،هاجم المسؤول القطري مجلس التعاون الخليجي بقوله: "هذا المجلس لا يعنينا كقطريين الآن ،حيث كان الهدف من تكوينه هو حفظ الأمن لدول الخليج، أما نحن في قطر فكل التهديدات تأتينا من دول مجلس التعاون ..منذ عام 1996 و2014 والآن .. ولذلك فهذا المجلس لا يعنينا في شيء!".

مدفعية الخيارين أصابت كذلك دولة الإمارات بهجوم يحمل الكثير من الإساءة للإماراتيين حيث قال في تصريحاته لقناة "تي ار تي التركية": "الإماراتيين كانوا يعملون خدما عندنا في قطر قبل ظهور النفط عندهم". وتابع قائلاً: "لذلك هم يعانون من عقدة النقص هذه تجاه قطر ،حيث دائما ما ينظرون إلى التقدم القطري بعين النقص" على حسب قوله ،مُضيفاً: "ولكننا دائما نحن الأسياد".