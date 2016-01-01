الاحتلال الإسرائيلي يواصل تركيب بوابات الكترونية على مداخل الأقصى وحصار البلدة القديمة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تركيب بوابات الكترونية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد إغلاقه، منذ الجمعة الماضية، فيما فتحت، قبل قليل، بواباته، لدخول المصلين، مع استمرار حصارها للبلدة القديمة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر في الأوقاف الإسلامية- فضل عدم الكشف عن هويته - أن سلطات الاحتلال سلمت دائرة الأوقاف الإسلامية مفاتيح المصلى القبلي، والأقصى القديم، والمصلى المرواني في المسجد الأقصى، فيما لم ت سل م مفاتيح أبواب الأسباط، والملك فيصل، والمجلس "الناظر"، من أبواب المسجد الأقصى الرئيسية "الخارجية".

وأوضحت "أن الاحتلال يواصل حصاره العسكري المشدد على القدس القديمة، ويمنع دخول المواطنين إلى البلدة القديمة، الذين لا يملكون عنوان سكن فيها".