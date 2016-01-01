مصر تعلن مقتل "ستة تكفيريين" في سيناء وتدمير 15 سيارة محملة بأسلحة وذخائر على الحدود مع ليبيا
أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، عن تدمير 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة "قبل اختراقها الحدود الغربية" لمصر (مع ليبيا) ، والقضاء على ستة "عناصر تكفيرية "مسلحة وسط سيناء. وذكر بيان للجيش أنه بناء على معلومات استخباراتية أفادت بتجمع عدد من العناصر للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي في الاتجاه الإستراتيجي الغربي، حيث الحدود مع ليبيا، قامت تشكيلات من القوات الجوية باستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
وقد أسفرت العملية، وفق البيان، عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، بينما تواصل القوات ملاحقة عناصر أخرى.
وذكر بيان الجيش المصري، من جهة أخرى، أنه تم بالتعاون مع القوات الجوية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، القضاء على ستة "عناصر تكفيرية" مسلحة بأحد المناطق الجبلية بوسط سيناء، و"إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي ، بعد اكتشاف وتتبع بؤرة إرهابية شديدة الخطورة".
وأشار إلى أنه تم خلال هذه العملية تدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة.
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