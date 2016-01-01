وزير الداخلية الإسباني يعترف : أمن إسبانيا يبدأ من المغرب

تحدث وزير الداخلية الاسباني جان إغناسيو زوادو، عما وصفه ب "التعاون المتين" بين المغرب واسبانيا في مجال مكافحة الارهاب .

وأكد الوزير الاسباني الذي كان يتحدث خلال ندوة في موضوع " تحديات الاتحاد الاروبي : الإرهاب الجهادي"، أن المملكة المغربية تعتبر "أفضل شريك" لاسبانيا في مجال مكافحة هذه الآفة التي تمثل "خطرا شاملا".

واضاف وزير الداخلية الاسباني أن أمن بلاده "يبدأ في إفريقيا"، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها مصالح الأمن الاسبانية في مواجهة التهديد الارهابي، وهو ما يجعل منها "مرجعا" على الصعيد الأوروبي.

وقال إن أمن أوروبا يبدأ في الساحل ووسط أفريقيا، المنطقة التي يعبر منها المهاجرون السريون، وحيث تنشط مافيات الاتجار بالبشر والشبكات الإرهابية، مؤكدا على الاهمية القصوى التي يكتسيها التعاون الدولي في هذا المجال .