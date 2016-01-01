جهادي مغربي يرسل "سراق الزيت" في ظرف لقاضية اسبانية و السبب !

أخبارنا المغربية : متابعة

حالة من الذعر و الدهشة ، أصابت قاضية إسبانية جراء عثورها بمكتبها على صرصار ميت، في ظرف مغلق وسط ملفات الشكايات التي يوجهها السجناء بإسبانيا إلى القضاء.

و أوضح موقع " الإسبانيول " الذي أورد الخبر، أن صاحب الظرف هو جهادي مغربي يدعى " كريم عبد السلام محمد " ، و يقبع في سجن جزيرة مايوركا ، حيث أراد التعبير بهذه الطريقة عن " كثرة الحشرات في السجن الذي يقبع فيه " .

هذا، و لم يقم الأمن الإسباني بتفتيش الظرف احتراما لحق المعتقل في التواصل مع القضاء.

و كانت المحكمة العليا الإسبانية قد أيدت في يوليوز 2016 ، الحكم الصادر عن المحكمة الوطنية القاضي بسجن الجهادي المغربي ، 12 سنة نافذة بتهمة تزعم خلية أرسلت 29 جهاديا مغربيا إلى سوريا للقتال في صفوف داعش.