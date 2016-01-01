إصابة القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي برصاصة في الرأس

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية برصاصة مطاطية بالرأس خلال مواجهات في منطقة باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت طواقم الهلال إلى أنه جرى نقله البرغوثي إلى مستشفى المقاصد بالمدينة، لافتةً إلى إصابة 3 مواطنين آخرين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم أثناء أدائهم صلاة المغرب بالقرب من باب الأسباط.

وتشهد مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى حالة من الغليان، عقب إجراءات سلطات الاحتلال المتمثلة بوضع بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.