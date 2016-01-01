الرئيسية | دولية | زلزال عنيف يضرب روسيا وصدور تحذير عاجل من أمواج التسونامي

زلزال عنيف يضرب روسيا وصدور تحذير عاجل من أمواج التسونامي

بواسطة وكالات 36 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الصورة من الأرشيف الصورة من الأرشيف

 

أفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل بأن زلزالا عنيفا بقوة 7,7 درجات ضرب صباح اليوم الثلاثاء في بحر بيرينغ قبالة السواحل الشرقية لروسيا ما دفع بمركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ لاصدار تحذير من خطر حصول امواج مد عال في بعض انحاء المحيط قبل ان يسارع الى الغاء هذا التحذير.

وقال المعهد الامريكي إن الزلزال وقع ليل الاثنين في الساعة 22,23 ت غ وأن مركزه يقع على بعد 199 كلم شرق جنوب شرق مدينة نيكولسكي في روسيا وعلى عمق 11,7 كلم.

من جهته توقع مركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ ان يتسبب الزلزال بارتفاع مستوى المد البحري بأقل من 30 سنتم في سواحل المنطقة الممتدة من روسيا وحتى هاواي لكنه سرعان ما ألغى تحذيره هذا.

 وأشار المركز الى انه لا يتوقع "تسونامي مدمرا في المحيط الهادئ" ومطمئنا الى ان ولاية هاواي الامريكية ليست في خطر. لكن المركز حذر من ان "تقلبات طفيفة في مستوى البحر قد تحصل في بعض المناطق الساحلية خلال الساعات المقبلة"

مجموع المشاهدات: 297 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات