زلزال عنيف يضرب روسيا وصدور تحذير عاجل من أمواج التسونامي

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أفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل بأن زلزالا عنيفا بقوة 7,7 درجات ضرب صباح اليوم الثلاثاء في بحر بيرينغ قبالة السواحل الشرقية لروسيا ما دفع بمركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ لاصدار تحذير من خطر حصول امواج مد عال في بعض انحاء المحيط قبل ان يسارع الى الغاء هذا التحذير.

وقال المعهد الامريكي إن الزلزال وقع ليل الاثنين في الساعة 22,23 ت غ وأن مركزه يقع على بعد 199 كلم شرق جنوب شرق مدينة نيكولسكي في روسيا وعلى عمق 11,7 كلم.

من جهته توقع مركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ ان يتسبب الزلزال بارتفاع مستوى المد البحري بأقل من 30 سنتم في سواحل المنطقة الممتدة من روسيا وحتى هاواي لكنه سرعان ما ألغى تحذيره هذا.

وأشار المركز الى انه لا يتوقع "تسونامي مدمرا في المحيط الهادئ" ومطمئنا الى ان ولاية هاواي الامريكية ليست في خطر. لكن المركز حذر من ان "تقلبات طفيفة في مستوى البحر قد تحصل في بعض المناطق الساحلية خلال الساعات المقبلة"