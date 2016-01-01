في تطور جديد للأزمة، قطر تختار التصعيد ضد دول الحصار وهذا ما قررته رسميا

نقل موقع "الجزيرة نت" اليوم الثلاثاء عن بيان للوزارة أن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني التقى في جنيف عددا من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية "لبحث الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول الحصار".

وأضاف البيان أن "قطر تعاقدت مع مكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، لدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار".

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن دولة قطر قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات مقابل الأضرار التي تكبدتها.

وأضاف العطية في مقابلة تليفزيونية أن "دولة قطر تواجه نفس الوضع الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية ونجحت في الحصول على تعويضات كاملة".

وأشار العطية إلى أن "الأزمة الخليجية الراهنة تعتبر أكثر سوءا وشدة، وترتقي إلى أن تكون محاولة انقلاب".

وقال إن الاتهامات ضد قطر وضد أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي "هي اتهامات زائفة وليست صحيحة".

وأعقبت هذه التصريحات تقريرا لواشنطن بوست، أفاد بـ"تورط" الإمارات في اختراق مزعوم لموقع وكالة الأنباء القطرية على الإنترنت في أواخر مايو ساعد في إثارة الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

غير أن الإمارات نفت بقوة ما جاء في تقرير الصحيفة الأمريكية معتبرا إياه "خاطئ" كما ذكرت أن الدول العربية الأربع المقاطعة للدوحة تدرس فرض عقوبات جديدة على قطر.