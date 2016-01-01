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كندا.. إصابة أربعة أشخاص بحروق شديدة في انفجار قنبلة شمال البلاد

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 47 دقيقة مضت
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كندا.. إصابة أربعة أشخاص بحروق شديدة في انفجار قنبلة شمال البلاد

 

أعلنت الشرطة الكندية بمدينة ونيبيج (شمال) عن نشوب حريق هائل في شاحنة كانت تقل 4 أشخاص بسبب انفجار قنبلة يدوية الصنع.

وقالت المتحدثة باسم شرطة وينيبيج، آلي سياتيكي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن رجلين تترواح أعمارهما بين 22 و27 سنة وفتاة تبلغ من العمر 17 عاما وفتى يبلغ من العمر 17 عاما أصيبوا جميعهم بحروق شديدة خلال الانفجار.

وأوضحت أن الأربعة التقطوا حقيبة تحمل عبوة ناسفة محلية الصنع من غطاء سيارة أخرى ولم يدركوا ما تحتويه الحقيبة، مضيفة أن القنبلة انفجرت عندما فتحت الحقيبة، مما أدى إلى إشتعال الشاحنة والتسبب في تحطمها.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة وينبيج أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الانفجار.

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